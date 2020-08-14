Сёмин — о судействе: пытаюсь представить себя на месте Тедеско — не знаю, что бы я сделал

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин ответил на вопрос, есть ли выход из ситуации с судейством в Российской Премьер-Лиге.

«Есть, и довольно простой. Когда тренеры проигрывают, их безжалостно увольняют. Когда судьи ошибаются, их отстраняют на одну-две игры. Любому судейскому решению можно найти множество оправданий, но налицо неравное распределение ответственности. Наверное, арбитры станут больше дорожить своим местом, если почувствуют серьёзность последствий. Бывают грубые ошибки, бывают мелкие. В матче со «Спартаком», конечно, грубейшая. Пытаюсь представить себя на месте Тедеско — не знаю, что бы я сделал в тот момент.

Команды вкладывают в подготовку много усилий и нервов. Получается так, что ошибка одного человека может решить судьбу тренера, который всё сделал правильно. И судейскому начальству не стоит всё время оправдывать ошибки. Люди должны понимать, что происходит, иначе можно растерять доверие", — приводит слова Сёмина «Матч ТВ».