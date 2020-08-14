«К первой тренировке состав должен быть скомплектован». Сёмин — о конфликте с Кикнадзе

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин подтвердил слова генерального директора московского клуба Василия Кикнадзе об их эмоциональном разговоре.
Напомним, Кикнадзе заявил, что они с Сёминым «два часа орали друг на друга на улице».
«Что-то такое было перед сезоном. Тема? К первой моей тренировке состав должен быть скомплектован, вот и вся тема. Какой смысл был, объясните, тянуть с Фарфаном и потом сказать ему «нет»? С Фернандешем то же самое. Люди заслужили право услышать: «Джеф, Ману, доигрываете сезон, новое соглашение не подписываем». Это нормально, это понятно. А так игроки упустили время, не смогли подобрать варианты, подстроиться под изменившийся российский лимит.
Иногда моё мнение учитывалось, иногда нет. Хотя с тренером обязательно надо советоваться. Ошибок меньше будет! Не могу представить, чтобы Суркис подписал или продлил игрока без согласования с тренером. Если я его не вижу в составе, это же выброшенные деньги. Если я не понимаю его потенциала, как мне с ним работать?» — приводит слова Сёмина «Матч ТВ».
- 14 августа 2020
-
13:01
-
12:55
-
12:52
-
12:44
-
12:43
-
12:42
-
12:42
-
12:38
-
12:37
-
12:33
-
12:28
-
12:22
-
12:19
-
12:14
-
12:12
-
11:56
-
11:41
-
11:38
-
11:06
-
10:57
-
10:49
-
10:28
-
10:25
-
10:09
-
10:02
-
09:49
-
09:34
-
09:23
-
08:30
-
07:42
-
07:12
-
06:36
-
05:35
-
04:40
-
03:51