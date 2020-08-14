«К первой тренировке состав должен быть скомплектован». Сёмин — о конфликте с Кикнадзе

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин подтвердил слова генерального директора московского клуба Василия Кикнадзе об их эмоциональном разговоре.

Напомним, Кикнадзе заявил, что они с Сёминым «два часа орали друг на друга на улице».

«Что-то такое было перед сезоном. Тема? К первой моей тренировке состав должен быть скомплектован, вот и вся тема. Какой смысл был, объясните, тянуть с Фарфаном и потом сказать ему «нет»? С Фернандешем то же самое. Люди заслужили право услышать: «Джеф, Ману, доигрываете сезон, новое соглашение не подписываем». Это нормально, это понятно. А так игроки упустили время, не смогли подобрать варианты, подстроиться под изменившийся российский лимит.

Иногда моё мнение учитывалось, иногда нет. Хотя с тренером обязательно надо советоваться. Ошибок меньше будет! Не могу представить, чтобы Суркис подписал или продлил игрока без согласования с тренером. Если я его не вижу в составе, это же выброшенные деньги. Если я не понимаю его потенциала, как мне с ним работать?» — приводит слова Сёмина «Матч ТВ».