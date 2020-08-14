«Арсенал» объявил о переходе Виллиана

Лондонский «Арсенал» на своём официальном сайте объявил о переходе бывшего нападающего «Челси» Виллиана.
32-летний бразильский футболист подписал с «канонирами» контракт, рассчитанный на три года. За новую команду Виллиан будет выступать под 12-м номером. К «Арсеналу» форвард присоединился на правах свободного агента по истечении соглашения с «Челси».
Ранее сообщалось, что Виллиан будет зарабатывать в новом клубе £ 220 тыс. в неделю.
Виллиан защищал цвета «Челси» с 2013 года, а до этого выступал за «Анжи», «Шахтёр» и «Коринтианс». В сборную Бразилии вызывается с 2011 года. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 36 матчах английской Премьер-лиги, забил 9 голов (4 – с пенальти), отдал 7 результативных передач и получил 4 жёлтые карточки.
- 14 августа 2020
-
13:01
-
12:55
-
12:52
-
12:44
-
12:43
-
12:42
-
12:42
-
12:38
-
12:37
-
12:33
-
12:28
-
12:22
-
12:19
-
12:14
-
12:12
-
11:56
-
11:41
-
11:38
-
11:06
-
10:57
-
10:49
-
10:28
-
10:25
-
10:09
-
10:02
-
09:49
-
09:34
-
09:23
-
08:30
-
07:42
-
07:12
-
06:36
-
05:35
-
04:40
-
03:51