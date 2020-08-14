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Трент Александер-Арнольд признан лучшим молодым игроком АПЛ в сезоне-2019/2020

Трент Александер-Арнольд признан лучшим молодым игроком АПЛ в сезоне-2019/2020
Футбол / Англия 0

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд был признан лучшим молодым футболистом минувшего розыгрыша английской Премьер-лиги, сообщает пресс-служба лиги.

В голосовании 21-летний воспитанник красных опередил Джека Грилиша («Астон Вилла»), Дина Хендерсона («Шеффилд Юнайтед»), Мэйсона Гринвуда, Антони Марсьяля, Маркуса Рашфорда (все – «Манчестер Юнайтед»), Мэйсона Маунта и Кристиана Пулишича (оба – «Челси»).

В минувшем сезоне «Ливерпуль», набрав рекордные для себя 99 очков в 38 турах, впервые за 30 лет стал чемпионом Англии. Ближайший преследователь, «Манчестер Сити», отстал от красных на 18 очков. В топ-4 также вошли «Манчестер Юнайтед» и «Челси» (оба – 66).

Александер-Арнольд в прошедшей кампании провёл 38 матчей в Премьер-лиге, забил 4 гола и отдал рекордные для защитника 13 результативных передач.

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