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«Клуб с моего родного Дагестана». Хабиб рассказал о своём отношении к «Анжи»

«Клуб с моего родного Дагестана». Хабиб рассказал о своём отношении к «Анжи»
Футбол / ПФЛ - Второй дивизион 0

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о своём отношении к махачкалинскому «Анжи».

«Анжи» – клуб с моего родного Дагестана. В 1998 или 1999 году я впервые попал на стадион и смотрел матч «Анжи» — «Спартак». Полтора часа не мог попасть на стадион. Сычёв забил на последней минуте, я был так зол на них. Если «Анжи» выйдет в Премьер-Лигу, буду очень рад.

Я всю жизнь хотел футболистом стать. У нас в республике просто больше перспектив у борцов и бойцов ММА, чем у футболистов. Но футбол во мне кипит.

Спонсирование любительского клуба? Чтобы вышла команда в Премьер-Лигу, нужно в месяц тратить $ 3-4 миллиона, у меня нет таких денег. У меня есть команда в чемпионате Дагестана, они недавно победили, теперь я должен им поставить стол. Люди в клубе получают зарплату. Так что я помогаю футболу», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

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