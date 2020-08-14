«Клуб с моего родного Дагестана». Хабиб рассказал о своём отношении к «Анжи»

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о своём отношении к махачкалинскому «Анжи».

«Анжи» – клуб с моего родного Дагестана. В 1998 или 1999 году я впервые попал на стадион и смотрел матч «Анжи» — «Спартак». Полтора часа не мог попасть на стадион. Сычёв забил на последней минуте, я был так зол на них. Если «Анжи» выйдет в Премьер-Лигу, буду очень рад.



Я всю жизнь хотел футболистом стать. У нас в республике просто больше перспектив у борцов и бойцов ММА, чем у футболистов. Но футбол во мне кипит.



Спонсирование любительского клуба? Чтобы вышла команда в Премьер-Лигу, нужно в месяц тратить $ 3-4 миллиона, у меня нет таких денег. У меня есть команда в чемпионате Дагестана, они недавно победили, теперь я должен им поставить стол. Люди в клубе получают зарплату. Так что я помогаю футболу», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.