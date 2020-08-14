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«Вот тебе шанс». Баринов рассказал о переломном моменте под руководством Сёмина

«Вот тебе шанс». Баринов рассказал о переломном моменте под руководством Сёмина
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Локомотив» Дмитрий Баринов рассказал, как пробивался в стартовый состав команды, когда ей руководил Юрий Сёмин.

«Помимо Крыховяка и Денисова были ещё Тарасов и Михалик. Было совсем тяжело: наверное, я был четвёртым, кто мог выйти на замену, а Тарасов третьим. Работа и труд позволили мне добиться того, что я сейчас играю в основе.

Момент, когда понял, что я игрок стартового состава? Наверное, матч в Питере, когда мы проиграли 2:5. Крыховяк пропускал игру. Была установка, мы собрались, Палыч называет стартовый состав, встаёт, смотрит на меня и говорит перед всей командой: «Баринов, вот тебе шанс. Ты должен им воспользоваться». К сожалению, мы проиграли, но я тогда забил, провёл неплохой матч. Это был переломный момент. После этого я начал играть», — сказал Баринов в эфире канала «Россия 24».

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