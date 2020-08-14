«Хватит на меня орать!» Баринов вспомнил, как огрызнулся на Сёмина

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал о конфликтной ситуации с бывшим главным тренером команды Юрием Сёминым во время одного из матчей.



«Была ли у игроков моего поколения мысль огрызнуться на Сёмина? Я огрызнулся. Не помню, с кем был матч. Палыч меня не по делу поймал, я повернулся и сказал: «Хватит на меня орать!»



На следующий день на базе он позвал меня к себе в номер, где высказал свою позицию, я ему свою, и мы пришли к тому, что он был на эмоциях и не по делу на меня накричал. Мы пожали руки, и Юрий Палыч сказал, что мне ещё рано огрызаться, не надо было себя так вести, а надо было спокойно подойти и сказать об этом. Мы пожали руки, и никаких конфликтов не было», — сказал Баринов в эфире канала «Россия 24».