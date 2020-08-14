Дмитрий Баринов: и у Палыча, и у Николича характер победителя

Хавбек «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, в чём схожи экс-главный тренер команды Юрий Сёмин и нынешний наставник «железнодорожников» Марко Николич.

«Всё ещё есть такое ощущение в Баковке, что Сёмин где-то выйдет из-за угла и разгонит нас — он не очень любил, когда приезжали на базу и брали у кого-то интервью. Юрий Палыч всегда был против этого, особенно перед играми. Если был недельный цикл подготовки к игре, то разрешал. А так, конечно, осталась [тень] и всегда будет царить в Баковке, потому что он легенда этого клуба.



Мне кажется, что и у Палыча, и у Николича характер победителя. Есть требование, без которого в современном футболе никуда – борьба на каждом участке поля. И Палыч, и новый тренер всегда говорили об этом перед играми. Оба напоминают, что неважно, как будет складываться игра, победит тот, кто выиграет больше единоборств.



Говоря про борьбу, я имею в виду неопределённый мяч. Например, летит в воздухе, какая-то пара сыграла, отскочил мяч – нужно его подобрать. Это будет считаться выигранным единоборством, потому что команда забрала мяч. Борьба в футболе очень важна. Это не когда ты кого-то перекидываешь руками, ногами или сломать кого-то хочешь. Нет, это совсем другое», — сказал Баринов в эфире канала «Россия 24».