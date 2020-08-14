Дмитрий Баринов поделился подробностями несостоявшегося перехода в «Зенит»

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал о несостоявшемся переходе в петербургский «Зенит».



«У меня было предложение из «Зенита». Я разговаривал с Семаком. Это случилось в тот день, когда я продлил контракт с «Локомотивом». Мне позвонил Сергей Богданович, мы пять минут с ним разговаривали, и я сказал, что я никуда не перейду. Тут мой дом, у меня здесь семья рядом, и я остаюсь в «Локомотиве». Какие бы там условия ни были.



Легко ли умею отказывать? С этим у меня тяжело. Если я пообещал, то останусь при своём мнении. Но отказывать у меня иногда не получается», — сказал Баринов в эфире канала «Россия 24».



Баринов оказался в системе «Локомотива» в 2012 году, а с 2015 года выступает за основную команду «железнодорожников». С 2019 года 23-летний хавбек вызывается в сборную России.