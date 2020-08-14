Мирон Маркевич прекратил сотрудничество с «Рухом»

Глава комитета национальных сборных Украины Мирон Маркевич завершил сотрудничество с футбольным клубом «Рух», в котором занимал пост консультанта.
«Все наши договорённости с президентом ФК «Рух» Григорием Козловским выполнены, и теперь снова можно сосредоточиться на работе в комитете, тем более что уже 3 сентября наша национальная сборная стартует в Лиге наций.
Что касается соперничества в первой лиге, то интрига исчезла только после заключительного тура. Но не буду утверждать, что уровень даже ведущих команд был высок. Тому же «Руху», чтобы претендовать в новом сезоне на место в первой шестёрке, необходимо срочно усилить 5-6 позиций. На мой взгляд, распределение мест в турнирной таблице получилось закономерным и справедливым. Многие считали, что одна из путёвок в элиту достанется «Волыни», однако возрастному составу лучан на длинной турнирной дистанции не хватило свежести», — приводит слова Маркевича украинский Metaratings.
- 14 августа 2020
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