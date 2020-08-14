«Манчестер Сити» предложил € 63 млн за Калиду Кулибали

«Манчестер Сити» сделал первый шаг к приобретению защитника «Наполи» Калиду Кулибали.
Как сообщает журналист Танкреди Палмери в своём «твиттере», «горожане» сделали предложение по 29-летнему сенегальскому футболисту в размере € 63 млн. Итальянский клуб готов расстаться с Калиду, но, вероятно, потребует за него на несколько миллионов больше.
Ранее сообщалось об интересе к Кулибали со стороны «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля», «Пари Сен-Жермен» и других клубов.
Калиду выступает за «Наполи» с 2014 года. В сезоне-2019/2020 защитник принял участие в 25 матчах итальянской Серии А. Команда из Неаполя финишировала на седьмом месте в турнирной таблице, впервые за несколько лет не сумев квалифицироваться в Лигу чемпионов через национальное первенство.
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