«Манчестер Сити» предложил € 63 млн за Калиду Кулибали

«Манчестер Сити» сделал первый шаг к приобретению защитника «Наполи» Калиду Кулибали.



Как сообщает журналист Танкреди Палмери в своём «твиттере», «горожане» сделали предложение по 29-летнему сенегальскому футболисту в размере € 63 млн. Итальянский клуб готов расстаться с Калиду, но, вероятно, потребует за него на несколько миллионов больше.



Ранее сообщалось об интересе к Кулибали со стороны «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля», «Пари Сен-Жермен» и других клубов.



Калиду выступает за «Наполи» с 2014 года. В сезоне-2019/2020 защитник принял участие в 25 матчах итальянской Серии А. Команда из Неаполя финишировала на седьмом месте в турнирной таблице, впервые за несколько лет не сумев квалифицироваться в Лигу чемпионов через национальное первенство.

«Манчестер Сити» намерен купить ещё 5 игроков. Мартинес, Кулибали и Фелиш — в списке целей