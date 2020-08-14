Агент Сафонов: складывается ощущение, что VAR в РПЛ не помогает арбитрам, а подставляет их

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о работе VAR в Российской Премьер-Лиге.
«Я не понимаю, как работает VAR в России. Лигу Европы, Лигу чемпионов смотрим, там система работает прозрачно и понятно. А у нас складывается ощущение, что VAR не помогает арбитрам, а подставляет их. Интересно, что на VAR сидят же те же арбитры, что судят в поле. Может, стоит посадить за мониторы независимых людей, которые разбираются только в футболе и судействе, а не в текущей подковёрной возне? Экспертов посади туда — бывших судей, которые закончили давно.
Уровень судейства сильно упал. Помню был момент, когда команды договорились в РПЛ не давать судьям. На сезон хватило договорённостей.
Раньше судьи, получив две двойки от инспектора в течение сезона, снимались до следующего чемпионата игр. В прошлом сезоне один Левников получил 5 таких двоек и был признан лучшим арбитром в РПЛ. О чём ещё говорить?» — приводит слова агента «ТНВ».
- 14 августа 2020
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