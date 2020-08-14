Гендиректор БАТЭ выбросил свою служебную форму, призвав прекратить насилие в Беларуси
Генеральный директор БАТЭ Михаил Залевский выступил против насилия на протестных акциях, которые в настоящее проходят по всей Беларуси.
Управленец опубликовал в своём «инстаграме» видео, на котором выбрасывает свою служебную форму, и сопроводил его стихом. Ранее аналогичным образом поступили многие работники силовых структур, недовольные действиями своих коллег.
«Нет слёз смотреть на произвол дубинок и беззаконие силы. Я бывший офицер, и ныне стыдно через край. Прошу, остановитесь ради мира. Неужто вам ни женщин, ни детей не жаль? Присяги вспомните слова, отцов отвагу, доблесть дедов. Здесь нет врагов, вокруг соседи, жёны и друзья.
Задумайтесь, в кого вы направляете дубину. Переступить через простых людей нельзя», — написал Залевский.
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