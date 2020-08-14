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Игрок «Интера» Гальярдини: у «Шахтёра» более техничные нападающие, чем у «Байера»

Игрок «Интера» Гальярдини: у «Шахтёра» более техничные нападающие, чем у «Байера»
Футбол / Лига Европы 0

Полузащитник «Интера» Роберто Гальярдини поделился ожиданиями от матча с «Шахтёром» в полуфинале Лиги Европы.

«Это будет важный и трудный матч с сильной командой, которую мы внимательно изучаем. «Шахтёр» обладает впечатляющими индивидуальными талантами. Мы должны делать именно то, что просит тренер. Возможно, у «Шахтёра» более техничные нападающие, чем у «Байера», и с ними могут возникнуть проблемы. Они сильны сзади, но мы знаем, как усложнить им жизнь в понедельник.

Исход противостояния зависит от результата одного матча, мы должны относиться к ним должным образом. «Интер» давно не играл в таком формате, но у нас есть всё необходимое, чтобы пройти до конца турнира», — приводит слова игрока Football Italia, ссылаясь на Sky Sport Italia.

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