«Вам больше нравится вид или я?» Роналду показал фото с отдыха
Нападающий туринского «Ювентуса» и национальной команды Португалии Криштиану Роналду поделился в соцсетях фотографией, на которой он проводит время на яхте.
«Есть только два варианта на выбор: этот вид и я. Что нравится вам больше?!» — подписал снимок футболист.
Фото можно посмотреть на странице Криштиану Роналду в «Инстаграме».
В сезоне-2019/2020 Роналду принял участие в 33 матчах итальянской Серии А, забил 31 гол и отдал 6 результативных передач. Напомним, в туринский клуб португальский футболист перешёл в 2018 году. Сумма трансфера Роналду составила € 117 млн. Контракт 35-летнего португальского форварда с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года. Напомним, по итогам сезона-2019/2020 туринский «Ювентус» стал чемпионом Италии.
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