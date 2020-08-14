Андрей Мостовой — о матче с «Ростовом»: как можно было сыграть не в полную силу?

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал игру с «Ростовом» (10:1) в матче 23-го тура РПЛ прошлого сезона.
Напомним, из-за коронавируса в главной команде дончан на поле в составе «Ростова» вышли игроки академии и молодёжного состава.
«В общем, смотрел на матч с ростовской молодёжью спокойно. Что мы могли в такой ситуации сделать?
Мне непонятно, как можно играть не в полную силу, если ты вышел на поле. Забил пять мячей, а потом мяч катать? Это было бы бредом каким-то. Не представляю, как такое возможно. Если вышли — всё, играем на полную. Понятно, что напротив были ребята 16-17 лет. Но Кокорин в их возрасте уже в Премьер-Лиге забивал. И мои сверстники в 18 лет на профессиональном уровне уже были. Причём во второй лиге, мне кажется, всё гораздо жёстче, чем в РПЛ», — приводит слова игрока «Матч ТВ».
- 14 августа 2020
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