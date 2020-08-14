Виктор Кашшаи: не думаю об уходе. Мне нравится моя должность

Глава департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи высказался о своём положении.
«Если что-то идёт не так, я никогда не останавливаюсь. Надо понимать, что профессиональный футбол – это сложный бизнес, не все остаются довольны решениями. Мы очень много обсуждаем, критикуем. Я не думаю об уходе, мне нравится эта должность», — сказал Кашшаи в ролике на канале «Коммент.Шоу» в YouTube.
Кашшаи возглавил судейский департамент РФС в январе этого года, сменив на посту другого бывшего арбитра Александра Егорова.
Ранее ветераны «Спартака» призвали Кашшаи уйти в отставку после скандального матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые сыграли вничью с «Сочи» (2:2). Оба гола московская команда пропустила с пенальти. Решения судей в этих эпизодах многим показались спорными.
- 14 августа 2020
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