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Кашшаи: на одну неделю приходится больше 40 матчей. Не могу думать только о «Спартаке»

Кашшаи: на одну неделю приходится больше 40 матчей. Не могу думать только о «Спартаке»
Футбол / РПЛ 0

Глава департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи отметил, что он не может реагировать на каждую ошибку судей.

«На одну неделю РПЛ, ФНЛ, ПФЛ и Суперлиги приходится больше 40 матчей — их все нужно проанализировать. Я не могу концентрироваться только на «Спартаке» или одной лиге, моя работа куда более обширна. Конечно, в каждой стране есть проблемы, обсуждения, но реагировать на каждое — не моя работа.

Есть ли у меня номер Федуна или Тедеско? Нет. Когда я был судьёй, у меня никогда не было в телефоне номеров игроков, тренеров и президентов. Каждый должен делать свою работу. Мне нужна коммуникация с игроками и клубами. Конечно, если я лично кого-то встречаю на стадионе, я рад поболтать, но, повторюсь, каждый должен заниматься своим делом», — сказал Кашшаи в ролике на канале «Коммент.Шоу» в YouTube.

Виктор Кашшаи: не думаю об уходе. Мне нравится моя должность
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