Кашшаи: на одну неделю приходится больше 40 матчей. Не могу думать только о «Спартаке»

Глава департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи отметил, что он не может реагировать на каждую ошибку судей.
«На одну неделю РПЛ, ФНЛ, ПФЛ и Суперлиги приходится больше 40 матчей — их все нужно проанализировать. Я не могу концентрироваться только на «Спартаке» или одной лиге, моя работа куда более обширна. Конечно, в каждой стране есть проблемы, обсуждения, но реагировать на каждое — не моя работа.
Есть ли у меня номер Федуна или Тедеско? Нет. Когда я был судьёй, у меня никогда не было в телефоне номеров игроков, тренеров и президентов. Каждый должен делать свою работу. Мне нужна коммуникация с игроками и клубами. Конечно, если я лично кого-то встречаю на стадионе, я рад поболтать, но, повторюсь, каждый должен заниматься своим делом», — сказал Кашшаи в ролике на канале «Коммент.Шоу» в YouTube.
- 14 августа 2020
-
16:10
-
16:00
-
15:55
-
15:47
-
15:43
-
15:38
-
15:33
-
15:05
-
15:00
-
14:56
-
14:29
-
14:18
-
14:18
-
13:52
-
13:51
-
13:35
-
13:01
-
12:55
-
12:52
-
12:44
-
12:43
-
12:42
-
12:42
-
12:38
-
12:37
-
12:33
-
12:28
-
12:22
-
12:19
-
12:14
-
12:12
-
11:56
-
11:41
-
11:38
-
11:06