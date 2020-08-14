Кашшаи: на одну неделю приходится больше 40 матчей. Не могу думать только о «Спартаке»

Глава департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи отметил, что он не может реагировать на каждую ошибку судей.

«На одну неделю РПЛ, ФНЛ, ПФЛ и Суперлиги приходится больше 40 матчей — их все нужно проанализировать. Я не могу концентрироваться только на «Спартаке» или одной лиге, моя работа куда более обширна. Конечно, в каждой стране есть проблемы, обсуждения, но реагировать на каждое — не моя работа.



Есть ли у меня номер Федуна или Тедеско? Нет. Когда я был судьёй, у меня никогда не было в телефоне номеров игроков, тренеров и президентов. Каждый должен делать свою работу. Мне нужна коммуникация с игроками и клубами. Конечно, если я лично кого-то встречаю на стадионе, я рад поболтать, но, повторюсь, каждый должен заниматься своим делом», — сказал Кашшаи в ролике на канале «Коммент.Шоу» в YouTube.