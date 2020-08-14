Матч «Рубин» — «Тамбов» перенесён
Российская Премьер-Лига в своём телеграм-канале сообщила о переносе матча 6-го тура между «Рубином» и «Тамбовом».
Встреча должна была состояться 29 августа, однако её решили перенести в связи с празднованием Дня Республики Татарстан. Руководство республики предложило приурочить матч к празднованию, после чего казанский клуб обратился в лигу с просьбой о переносе.
Новая дата проведения матча, утверждённая лигой, – 30 августа. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.
В 1-м туре нынешнего розыгрыша чемпионата России «Рубин» на своём поле проиграл «Локомотиву» (0:2). В свою очередь «Тамбов» дома уступил «Ростову» (0:1). В следующем туре казанцы примут «Урал», а тамбовчане встретятся на выезде с ЦСКА. Оба матча состоятся завтра, 15 августа.
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