Максим Орешкин: самый сильный ЦСКА ждёт нас в ближайшие годы

Председатель совета директоров ЦСКА Максим Орешкин рассказал о планах клуба на ближайшее время.

«Активно поработав вместе с командой управленцев клуба, только укрепился во мнении, что у ЦСКА лучший менеджмент в российском футболе. Взаимопонимание у меня с Романом Бабаевым и командой сложилось сразу. Ведь что отличает ЦСКА, это то, что для людей, работающих в клубе, ЦСКА — это не пустой звук, не просто запись в трудовой книжке, ЦСКА — это семья. Все поддерживают, помогают друг другу, совместно принимают решение без склок и интриг. Это, кстати, одна из ключевых задач на ближайшие годы — сохранение правильного микроклимата в клубе — мы должны сохранять дух, который сложился в «эпоху Гинера».

Команда какого периода ЦСКА была самой сильной? Самая сильная команда нас ждёт в ближайшие годы. Я буду стараться сделать для этого всё необходимое", — приводит слова Орешкина официальный сайт ЦСКА.