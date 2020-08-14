«Арсенал» — «Уфа»: прямая трансляция матча начнётся в 18:00

Сегодня, 14 августа, состоится матч «Арсенал» – «Уфа». Встреча 2-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Арсенал» в Туле, стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Илья Елеференко и Андрей Болотенков. Резервный рефери – Максим Матюнин (все – Москва).



В 1-м туре «Арсенал» на своём поле сыграл вничью с «Ахматом» (0:0). В свою очередь «Уфа» дома разгромно проиграла «Краснодару» (0:3).



В минувшем сезоне «Арсенал», набрав 38 очков в 30 турах, занял восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. «Уфа» с аналогичным показателем финишировала строчкой ниже.