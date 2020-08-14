«Спартак» — «Ахмат»: прямая трансляция матча начнётся в 20:00

Сегодня, 14 августа, состоится матч «Спартак» – «Ахмат». Встреча 2-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова. Помогать ему будут ассистенты Алексей Воронцов (Ярославль) и Валентин Мурашов (Москва). Резервный рефери – Владимир Сельдяков (Балашиха).



В 1-м туре «Спартак» на своём поле сыграл вничью с «Сочи» (2:2). «Ахмат» на выезде поделил очки с «Арсеналом» (0:0).



В минувшем сезоне «Спартак», набрав 39 очков в 30 турах, занял седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. «Ахмат» (31) финишировал на 13-й строчке.

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