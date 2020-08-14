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Болельщики «Спартака» начнут матч с «Ахматом» минутой молчания в память о фанате Бахыте

Болельщики «Спартака» начнут матч с «Ахматом» минутой молчания в память о фанате Бахыте
Футбол / РПЛ 0

Болельщики московского «Спартака» проведут первую минуту матча второго тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» в тишине в память о погибшем год назад фанате красно-белых Алексее Васюке, который был известен также как Бахыт.

Болельщик «Спартака» стал участником дорожно-транспортного происшествия. Он попал в аварию 12 августа 2019 года на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. На 1028-м километре грузовик Renault с прицепом столкнулся с легковым автомобилем, в котором находился Алексей. Помимо него пострадали ещё три человека, сидевших в машине. Водитель грузовика от госпитализации отказался.

Сам Бахыт получил серьёзную черепно-мозговую травму и впал в кому. Утром 14 августа Алексей скончался. Он совершил более 500 выездов на матчи «Спартака».

Известный фанат «Спартака» впал в кому после ДТП
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