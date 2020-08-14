Айртон спародировал Урунова, который выложил фото с пакетами дорогих брендов

Защитник «Спартака» Айртон Лукас спародировал одноклубника Остона Урунова, который накануне выложил фотографию с пакетами дорогих брендов.
19-летний футболист из Узбекистана опубликовал в своём «инстаграме» фото, на котором сидит с сумками из Louis Vuitton и Gucci. Впоследствии Остон его удалил.
Айртон не оставил этот факт без внимания.
Айртон спародировал Урунова
Фото: телеграм-канал «Foot'больные люди»
Урунов перебрался в «Спартак» из «Уфы» в это трансферное окно. Сумма сделки составила € 1,5 млн. В «Уфу» Остон перешёл в феврале этого года из ташкентского «Локомотива». Стоимость игрока зимой составляла € 200 тыс. В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги хавбек провёл 10 матчей и не отличился результативными действиями.
Во 2-м туре РПЛ красно-белые примут «Ахмат». Встреча состоится сегодня, 14 августа. Начало — в 20:00 мск.
- 14 августа 2020
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