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Футболист БАТЭ Сарока отпущен на свободу

Футболист БАТЭ Сарока отпущен на свободу
Футбол / Прочие турниры 0

Нападающий БАТЭ Антон Сарока, задержанный правоохранительными органами во время акции протеста, отпущен на свободу в Жодино, сообщает by.tribuna.com.

Вчера, 13 августа, сообщалось, что футболист получил семь суток административного ареста. В списке людей, получивших наказание за участие в митингах, также значилось более 500 фамилий. Некоторым из задержанных дали по 25 суток административного ареста.

В текущем сезоне белорусской Суперлиги Сарока в 5 матчах за БАТЭ забил 2 мяча. 28-летний форвард перешёл в клуб из Борисова в марте 2019 года из бельгийского «Локерена».

После выборов президента Беларуси в стране продолжаются акции протеста и столкновения жителей с силовиками. На митинге также были задержаны хоккеист молодечненского «Динамо» Илья Литвинов и боец ММА Алексей Кудин. Позже Литвинова отпустили.

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