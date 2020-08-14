Бразильский комментатор: Марио Фернандес сейчас был бы основным игроком сборной Бразилии

Комментатор канала Band Фабио Пиперно, работающий на матчах РПЛ, высказался о российском чемпионате и о защитнике ЦСКА Марио Фернандесе.
«Уровень РПЛ понравился. Особенно ЦСКА. Запомнился креативный Дзагоев. Кто меня больше всего впечатлил, так это Кучаев – способный парень. Ну и Чалов тоже показал себя.
А ещё Марио очень понравился. Сейчас он был бы основным игроком сборной Бразилии. У нас не всё так просто с правыми защитниками после того, как закончил Дани Алвес. Думаю, что сейчас Марио Фернандес – лучший бразилец на своей позиции.
РПЛ лучше организована, чем чемпионат Бразилии. Он не останавливается на даты ФИФА – абсурд! Команды выступают без своих ведущих футболистов, которые уезжают в сборные. Нужно понимать ещё ситуацию в бразильских клубах. Они бедные. Почти все погрязли в долгах. У бразильских клубов очень легко забрать футболиста», — сказал Пиперно в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
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