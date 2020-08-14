Аршавин принял участие в тренировке команды академии «Зенита»

Директор департамента развития молодёжного футбола «Зенита» по спортивным вопросам Андрей Аршавин провёл тренировку вместе с командой 2003 года рождения.



Экс-футболист и 17-летние игроки выполнили упражнения на технику, отработали выходы один на один, после чего провели двусторонний матч.



«Мне проще понять футболистов, когда я нахожусь с ними на поле. Когда я работал тренером в команде 2004 года рождения, регулярно принимал участие в двусторонних играх, Влад Радимов приглашал меня тренироваться с «Зенитом-2». Мне нравится работать с ребятами на поле, и я хотел бы продолжить эту практику», — цитирует Аршавина пресс-служба петербургского клуба.



Напомним, бывший футболист «Зенита» получил руководящую должность в клубе этим летом.

Аршавин: «Зенит» должен быть заинтересован в игре воспитанников. Даже в ущерб результату