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Аршавин принял участие в тренировке команды академии «Зенита»

Аршавин принял участие в тренировке команды академии «Зенита»
Футбол / РПЛ 0

Директор департамента развития молодёжного футбола «Зенита» по спортивным вопросам Андрей Аршавин провёл тренировку вместе с командой 2003 года рождения.

Экс-футболист и 17-летние игроки выполнили упражнения на технику, отработали выходы один на один, после чего провели двусторонний матч.

«Мне проще понять футболистов, когда я нахожусь с ними на поле. Когда я работал тренером в команде 2004 года рождения, регулярно принимал участие в двусторонних играх, Влад Радимов приглашал меня тренироваться с «Зенитом-2». Мне нравится работать с ребятами на поле, и я хотел бы продолжить эту практику», — цитирует Аршавина пресс-служба петербургского клуба.

Напомним, бывший футболист «Зенита» получил руководящую должность в клубе этим летом.

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