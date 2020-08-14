Экс-игрок «Спартака» Мор: Урунов совершил довольно глупый поступок

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор раскритиковал поведение полузащитника москвичей Остона Урунова, который опубликовал фото с покупками из дорогих магазинов.



«Довольно глупый поступок, конечно. Молодой парень… Если бы его купили после нескольких лет на высшем уровне, если бы болельщики были в восторге от него, он бы мог себя так проявить. Но и так было большое недовольство в связи с его приобретением, что его взяли чуть ли не по блату, и так сразу негативно настраивать против себя болельщиков — это с его стороны довольно глупо», — цитирует Мора «Матч ТВ».

19-летний футболист из Узбекистана опубликовал в своём «инстаграме» фото, на котором сидит с сумками из Louis Vuitton и Gucci. Впоследствии Остон его удалил.

Урунов перебрался в «Спартак» из «Уфы» в это трансферное окно. Сумма сделки составила € 1,5 млн. В «Уфу» Остон перешёл в феврале этого года из ташкентского «Локомотива». Стоимость игрока зимой составляла € 200 тыс. В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги хавбек провёл 10 матчей и не отличился результативными действиями.