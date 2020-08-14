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«Спартак» — «Ахмат»: составы команд на матч 2-го тура РПЛ

«Спартак» — «Ахмат»: составы команд на матч 2-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Стали известны стартовые составы московского «Спартака» и «Ахмата» на матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Умяров, Крал, Соболев, Понсе, Ларссон.

Запасные: Ребров, Ещенко, Кутепов, Рассказов, Гапонов, Голосов, Маркитесов, Бакаев, Мирзов, Тиль, Глушенков.

«Ахмат»: Шелия, Семёнов, Ненахов, Нижич, Богосавац, Иванов, Исмаэл Силва, Ильин, Бериша, Швец, Харин.

Запасные: Гудиев, Мелихов, Пуцко, Адамов, Кармаев, Роши, Садулаев, Умаев, Кадыров, Понсе.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова. Ассистировать ему будут Алексей Воронцов (Ярославль) и Валентин Мурашов (Москва). Резервный рефери — Владимир Сельдяков (Балашиха).

В прошлом туре «Спартак» сыграл вничью с «Сочи» (2:2). «Ахмат» дома принимал тульский «Арсенал», встреча закончилась со счётом 0:0.

Отметим, что «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию этого матча.

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