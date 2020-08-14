Квинси Промес открыл в Амстердаме магазин своего бренда одежды

Нападающий «Аякса» Квинси Промес, известный в России по выступлению за московский «Спартак», открыл в Амстердаме временный магазин одежды и обуви.

В магазине продаются как товары его собственного бренда Mask QP, так и товары других компаний. Открытие посетил полузащитник «Ромы» Джастин Клюйверт, который опубликовал совместное фото с Промесом на своей странице в «Инстаграме».

Сезон-2019/2020 в Нидерландах был приостановлен весной из-за пандемии коронавируса, а впоследствии завершён досрочно. «Аякс» на момент объявления паузы занимал первое место в турнирной таблице, однако по итогу остался без трофея, поскольку было решено оставить розыгрыш без победителя.

В составе «Спартака» Промес не только завоевал титул чемпиона России, но и стал обладателем Суперкубка страны. Ранее полузащитник выступал также за «Твенте», «Гоу Эхед Иглс» и «Севилью». В июне 2019 года Промес перешёл из «Севильи» в «Аякс», подписав пятилетний контракт.