Лассана Н’Диайе будет выступать за шведский клуб «Эскильстуна» до конца 2020 года

Полузащитник ЦСКА Лассана Н’Диайе арендован шведским клубом «Эскильстуна» до конца календарного года, сообщается на официальном сайте московской команды.



О желании «Эскильстуны» арендовать Лассана «Чемпионат» сообщал ранее.



Летом 2018 года Н'Диайе интересовался ряд европейских команд. Лассана был на просмотре в швейцарском «Цюрихе», однако в итоге контракт подписан не был. В октябре 2018 года футболиста подписал ЦСКА. В составе российского клуба Н'Диайе не провёл ни одного матча.



«Армейцы» в минувшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги заняли четвёртое место и заработали право принять участие в групповом этапе Лиги Европы. В первом матче чемпионата России сезона-2020/2021 подопечные Виктора Гончаренко на выезде переиграли «Химки» со счётом 2:0.

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