«Ростов» начал вести соцсети на японском языке после подписания Хасимото

Пресс-служба «Ростова» объявила, что после прихода в команду полузащитника Кэнто Хасимото будет вести аккаунты в социальных сетях на японском языке.

«Сегодня мы запустили в работу дополнительные страницы клуба в Twitter и Instagram на японском языке. После перехода в «Ростов» полузащитника Кэнто Хасимото мы обратили внимание на большое число болельщиков из Японии.



Нам важно, чтобы клуб проявлял активность и был узнаваем не только в России, но и за её пределами», — говорится в заявлении клуба на официальном сайте «Ростова».

Хасимото принял участие в матче 1-го тура РПЛ с «Тамбовом», выйдя на поле на 83-й минуте вместо Эльдора Шомуродова.



Игра завершилась победой ростовчан. Встреча проходила на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске и завершилась со счётом 1:0. Единственный гол, на 21-й минуте встречи, забил Мамаев. Хавбек «Ростова» Ивелин Попов поставил корпус, ушёл к краю штрафной, откуда сделал подачу. Мяч от ноги защитника «Тамбова» аккуратно прилетел на голову Мамаеву, который без помех расстрелял ворота.