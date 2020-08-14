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В «Спартаке» объяснили отсутствие Тедеско в заявке на матч с «Ахматом»

В «Спартаке» объяснили отсутствие Тедеско в заявке на матч с «Ахматом»
Футбол / РПЛ 0

Глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов сообщил, что главный тренер команды Доменико Тедеско остался вне заявки на матч с «Ахматом» из-за плохого самочувствия.

«Тедеско плохо себя почувствовал и остался в отеле. Тест на коронавирус у него отрицательный», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Тедеско отсутствует в заявке команды на матч с «Ахматом», опубликованной на сайте РПЛ. Вместо него руководить командой будет помощник главного тренера Андреас Хинкель.

Встреча 2-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Тедеско не попал в заявку «Спартака» на матч с «Ахматом»
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