Дисквалифицированного Слуцкого в матче с «Уралом» заменит Веретенников

Олег Веретенников будет исполнять обязанности главного тренера «Рубина» в матче второго тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом», сообщается в «твиттере» казанского клуба.
Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий по итогам заседания контрольно-дисциплинарного комитета РФС дисквалифицирован на два матча и оштрафован на 200 тыс. рублей.
Специалист получил красную карточку в перерыве матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (0:2). Арбитр Игорь Федотов объяснял удаление главного тренера «Рубина», отметив, что специалист, когда команды уходили на перерыв, скорее всего, что-то сказал главному арбитру встречи Сергею Иванову «с матом и оскорблениями».
Матч первого тура РПЛ «Рубин» — «Урал» состоится 15 августа. Начало — в 15:30 мск.
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