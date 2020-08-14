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Дисквалифицированного Слуцкого в матче с «Уралом» заменит Веретенников

Дисквалифицированного Слуцкого в матче с «Уралом» заменит Веретенников
Футбол / РПЛ 0

Олег Веретенников будет исполнять обязанности главного тренера «Рубина» в матче второго тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом», сообщается в «твиттере» казанского клуба.

Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий по итогам заседания контрольно-дисциплинарного комитета РФС дисквалифицирован на два матча и оштрафован на 200 тыс. рублей.

Специалист получил красную карточку в перерыве матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (0:2). Арбитр Игорь Федотов объяснял удаление главного тренера «Рубина», отметив, что специалист, когда команды уходили на перерыв, скорее всего, что-то сказал главному арбитру встречи Сергею Иванову «с матом и оскорблениями».

Матч первого тура РПЛ «Рубин» — «Урал» состоится 15 августа. Начало — в 15:30 мск.

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