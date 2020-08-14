«Жду честной игры». Шмурнов посетил матч «Спартак» — «Ахмат»

Комментатор Александр Шмурнов посетил матч второго тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Ахмат».
«Снова тут. Жду честной игры. А вы?» — написал Шмурнов.
Напомним, на своей странице в «Твиттере» комментатор написал, что будет продолжать и развивать «тему позорного давления» на «Спартак».
12 августа комментатор Нобель Арустамян работал вместо Шмурнова на матче четвертьфинала Лиги чемпионов «Аталанта» — «Пари Сен-Жермен». «Матч ТВ» обнародовал список комментаторов, которые будут работать на матчах 2-го тура Российской Премьер-Лиги, Шмурнова среди них нет. В 1-м туре РПЛ Шмурнов комментировал матч «Спартак» — «Сочи» (2:2).
Сегодня, 14 августа, Александр написал, что он в отпуске.
Встреча «Спартака» и «Ахмата» идёт в эти минуты. Счёт не открыт — 0:0.
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