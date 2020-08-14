«Бенфика» объявила о подписании Вертонгена

Бывший защитник «Тоттенхэм Хотспур» Ян Вертонген стал игроком «Бенфики».
Бельгиец подписал с португальским клубом контракт до 2023 года, сообщается на странице клуба в «Твиттере».
В июле Вертонген объявил об уходе из «Тоттенхэм Хотспур» и получил статус свободного агента. После этого переговоры с бельгийским защитником вела итальянская «Рома». Сообщалось, что римский клуб предлагал футболисту контракт до 2022 года с опцией продления на один сезон и зарплатой € 3 млн в год.
Вертонген перешёл в стан «шпор» летом 2012 года из амстердамского «Аякса». Сумма трансфера футболиста составила € 12,5 млн. В составе английского клуба 33-летний бельгийский игрок принял участие в 315 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 27 забитых мячей и 12 результативных передач.
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