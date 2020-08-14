Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Бенфика» объявила о подписании Вертонгена

«Бенфика» объявила о подписании Вертонгена
Футбол / Англия 0

Бывший защитник «Тоттенхэм Хотспур» Ян Вертонген стал игроком «Бенфики».

Бельгиец подписал с португальским клубом контракт до 2023 года, сообщается на странице клуба в «Твиттере».

В июле Вертонген объявил об уходе из «Тоттенхэм Хотспур» и получил статус свободного агента. После этого переговоры с бельгийским защитником вела итальянская «Рома». Сообщалось, что римский клуб предлагал футболисту контракт до 2022 года с опцией продления на один сезон и зарплатой € 3 млн в год.

Вертонген перешёл в стан «шпор» летом 2012 года из амстердамского «Аякса». Сумма трансфера футболиста составила € 12,5 млн. В составе английского клуба 33-летний бельгийский игрок принял участие в 315 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 27 забитых мячей и 12 результативных передач.

«Рома» предложила Яну Вертонгену контракт по схеме «2+1» с зарплатой € 3 млн в год
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020