Рыков обратился к болельщикам «Урала» после перехода в клуб

Новичок «Урала», защитник Владимир Рыков обратился к болельщикам команды в "Твиттере" екатеринбургского клуба.

«Добрый вечер. Мы с командой уже в Казани. Теперь я игрок футбольного клуба „Урал“. Рад приветствовать вас. Поддерживайте команду, и мы будем стараться радовать вас», — сказал Рыков.

В Екатеринбурге Рыков будет играть под 44-м номером.

В минувшем сезоне Рыков выступал за «Динамо», столичный клуб не стал продлевать с ним контракт. В РПЛ защитник также дебютировал в составе «бело-голубых», это произошло в 2011 году.



В разные годы он защищал цвета «Томи», «Торпедо» и «Мордовии», а в «Динамо» вернулся в 2016 году.



В сезоне-2018/2019 на счету Рыкова один из лучших голов чемпионата. В поединке со «Спартаком» защитник забил гол с центра поля, перебросив голкипера. В минувшем сезоне на счету Рыкова 19 матчей в Российской Премьер-Лиге и 1 – в Кубке России.