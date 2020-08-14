Судья Федотов: гол Ларссона «Ахмату» отменён правильно

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал отменённый гол форварда «Спартака» Джордана Ларссона в матче с «Ахматом» (0:0, первый тайм).
«После того, как мяч попал в руку Джордана, он забил гол. Сейчас в правилах игры написано: не всякая рука – нарушение правил в атаке. Но если есть любое касание руки, после которого незамедлительно забивается гол, то взятие ворот следует отменить. Гол Джордана «Ахмату» отменён правильно», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Ларссон забил мяч на 17-й минуте матча с «Ахматом». Главный арбитр встречи Евгений Турбин после просмотра видеоповтора не засчитал гол из-за игры рукой.
Встреча 2-го тура Российской Премьер-Лиги проходит на стадионе «Открытие Арена» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова. Помогают ему ассистенты Алексей Воронцов (Ярославль) и Валентин Мурашов (Москва). Резервный рефери – Владимир Сельдяков (Балашиха).
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