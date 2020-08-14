Самуэль Юмтити заразился коронавирусом
«Барселона» на своём официальном сайте сообщила о заражении защитника Самуэля Юмтити коронавирусом.
Тест ПЦР, проведённый вчера, 14 августа, дал положительный результат на COVID-19. «У футболиста нет симптомов, он здоров и соблюдает самоизоляцию», — отмечает пресс-служба клуба. Люди, которые контактировали с Юмтити, пройдут аналогичные тесты на коронавирус.
Два дня назад «Барселона» сообщила, что защитник Жан-Клер Тодибо заразился коронавирусом. Он находится на самоизоляции.
«Барселоне» сегодня предстоит сыграть в четвертьфинале Лиги чемпионов с немецкой «Баварией». Матч состоится в Лиссабоне, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Обслужит встречу бригада арбитров во главе со словенцем Дамиром Скоминой.
«Барселона» сообщила имя футболиста, который заразился коронавирусом
- 14 августа 2020
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