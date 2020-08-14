«Барселона» — «Бавария»: стартовые составы на матч 1/4 финала Лиги чемпионов
Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Баварии» на матч 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Жорди Альба, Серхи Роберто, Бускетс, де Йонг, Месси, Суарес, Видаль.
Запасные: Нето, Пенья, Ракитич, Дембеле, Гризманн, Хуниор Фирпо, Рикки Пуч, Фати, Роналд Араухо, Мончи, Оскар Гарсия, Рейс.
«Бавария»: Нойер, Боатенг, Алькантара, Алаба, Киммих, Перишич, Горецка, Дэвис, Гнабри, Мюллер, Левандовски.
Запасные: Ульрайх, Хофманн, Одриосола, Зюле, Хави Мартинес, Коутиньо, Кюизанс, Лукас, Толиссо, Коман, Мусиала, Зиркзее.
Встреча пройдёт на стадионе «Да Луш» в португальском Лиссабоне, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Бавария».
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