Игрок «Ахмата» потерял сознание из-за попадания мяча в голову после удара Соболева

Защитник «Ахмата» Зоран Нижич потерял сознание от попадания мяча в голову после удара форварда «Спартака» Александра Соболева. Счёт — 1:0 в пользу «Спартака», идёт первый тайм.

Хорватскому футболисту оказывали помощь на протяжении нескольких минут. Нижич не смог встать даже на бровке. В итоге защитника «Ахмата» увезли на медмобиле в подтрибунное помещение. Вместо Нижича на 64-й минуте встречи на поле вышел Александр Пуцко.

Встреча 2-го тура Российской Премьер-Лиги проходит на стадионе «Открытие Арена» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова. Ему помогают ассистенты Алексей Воронцов (Ярославль) и Валентин Мурашов (Москва). Резервный рефери – Владимир Сельдяков (Балашиха).