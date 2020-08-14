Судья Федотов: арбитр должен был показывать вторую желтую Швецу за неспортивное поведение

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал решение главного судьи матча первого тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Ахмат» Евгения Турбина назначить пенальти в ворота грозненской команды.
«Пенальти в ворота «Ахмата» назначен верно. Но за неспортивное поведение арбитр должен был показать вторую желтую Швецу и удалить его с поля», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Встреча 2-го тура Российской Премьер-Лиги проходит на стадионе «Открытие Арена» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова. Ему помогают ассистенты Алексей Воронцов (Ярославль) и Валентин Мурашов (Москва). Резервный рефери – Владимир Сельдяков (Балашиха).
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