«Спартак» обыграл «Ахмат» благодаря голам Ларссона и Понсе

В матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» переиграл «Ахмат». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон забил мяч на 17-й минуте матча, однако главный арбитр встречи Евгений Турбин после просмотра видеоповтора не засчитал гол из-за игры рукой. После этого гол защитника Георгия Джикии не был засчитан из-за офсайда.
Ларссон открыл счёт на 52-й минуте матча, реализовав пенальти. На 69-й минуте Эсекьель Понсе после скидки Александра Соболева головой во вратарскую переправил мяч в ворота, забив второй мяч. На 77-й минуте встречи был удалён защитник «Ахмата» Максим Ненахов, получивший вторую жёлтую карточку.
В 1-м туре «Спартак» на своём поле сыграл вничью с «Сочи» (2:2). «Ахмат» на выезде поделил очки с «Арсеналом» (0:0).
- 14 августа 2020
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