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«Спартак» обыграл «Ахмат» благодаря голам Ларссона и Понсе

«Спартак» обыграл «Ахмат» благодаря голам Ларссона и Понсе
Футбол / РПЛ 0

В матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» переиграл «Ахмат». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон забил мяч на 17-й минуте матча, однако главный арбитр встречи Евгений Турбин после просмотра видеоповтора не засчитал гол из-за игры рукой. После этого гол защитника Георгия Джикии не был засчитан из-за офсайда.

Ларссон открыл счёт на 52-й минуте матча, реализовав пенальти. На 69-й минуте Эсекьель Понсе после скидки Александра Соболева головой во вратарскую переправил мяч в ворота, забив второй мяч. На 77-й минуте встречи был удалён защитник «Ахмата» Максим Ненахов, получивший вторую жёлтую карточку.

В 1-м туре «Спартак» на своём поле сыграл вничью с «Сочи» (2:2). «Ахмат» на выезде поделил очки с «Арсеналом» (0:0).

Россия - Премьер-Лига. 2-й тур
14 августа 2020, пятница. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Ларссон – 52' (пен)   2:0 Понсе – 69'
Удаления: нет / Ненахов – 77'
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