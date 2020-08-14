Капитан «Химок» Тихий: мы проводим первые матчи, но чувствуем себя в РПЛ комфортно

Капитан «Химок» Дмитрий Тихий поделился впечатлениями от матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (1:1).
«Ехали в Сочи за тремя очками. У них очень хорошая команда, тем не менее мы настраивались именно на победу. И были близки к ней. Забили хороший гол, долгое время вели в счете, имели ещё неплохие моменты. Но, повторю, у сочинцев в составе очень хорошие футболисты.
Думаю, мало у кого получится здесь выиграть. Наверное, ничья — справедливый итог. Мы проводим первые матчи в РПЛ, но чувствуем себя здесь абсолютно комфортно. Набрали первое очко. Со всеми можно играть и выигрывать. Уверен, всё у нас будет хорошо", — сказал Тихий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
«Химки» набрали первое очко в чемпионате. «Сочи» второй раз подряд сыграл вничью и набрал два очка в начавшемся сезоне.
В третьем туре сочинская команда сыграет с «Рубином». «Химки» отправятся в Саранск, чтобы встретиться с «Тамбовом». Обе встречи состоятся 18 августа.
- 14 августа 2020
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