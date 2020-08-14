Урунов сказал, когда выйдет на поле в футболке «Спартака»

Полузащитник московского «Спартака» Остон Урунов ответил на вопрос, когда он сможет дебютировать за красно-белых.

«В следующей игре, дай бог», — передаёт слова Урунова корреспондент «Чемпионата» Гаяне Аракелян.

Урунов перебрался в «Спартак» из «Уфы» в это трансферное окно. Сумма сделки составила € 1,5 млн. В «Уфу» Остон перешёл в феврале этого года из ташкентского «Локомотива». Стоимость игрока зимой составляла € 200 тыс. В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги хавбек провёл 10 матчей и не отличился результативными действиями.



В 1-м туре нынешнего розыгрыша чемпионата России «Спартак» на своём поле сыграл вничью с «Сочи» (2:2), во 2-м туре обыграл грозненский «Ахмат». Урунов пропустил обе встречи.