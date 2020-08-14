Федотов: Кокорин и Мостовой выполняли основную роль в команде, их уход сказывается

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов ответил на вопрос, тяжело ли играть команде после ухода нападающих Александра Кокорина и Андрея Мостового, а также рассказал о ближайших трансферах.

«Они (Кокорин и Мостовой. — Прим. «Чемпионата») выполняли основную роль в команде. Мы потеряли серьёзных футболистов, и это сказывается, конечно.

Мы пока не можем говорить о трансферах, переговоры ведутся. Про Ларина и Меркеля впервые слышу. Варианты есть. В скором времени, думаю, что усиление появится. Нам нужна свежая кровь, особенно в центр полузащиты. Кристиану Нобоа нужна замена, чтобы вовремя дать ему выдохнуть», — сказал Федотов на послематчевой пресс-конференции.

«Химки» набрали первое очко в чемпионате. «Сочи» второй раз подряд сыграл вничью и набрал два очка в начавшемся сезоне.



В третьем туре сочинская команда сыграет с «Рубином», «Химки» отправятся в Саранск, чтобы встретиться с «Тамбовом». Обе встречи состоятся 18 августа.