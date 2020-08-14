Газизов: Тедеско с утра почувствовал себя не очень хорошо, решили не рисковать

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал, почему главный тренер команды Доменико Тедеско пропустил игру второго тура РПЛ с «Ахматом» (2:0).
«Тедеско с утра почувствовал себя не очень хорошо. И мы, учитывая ситуацию в стране и в мире, решили, что лучше не рисковать. Завтра команда в полном составе пройдёт тест на коронавирус. Если всё будет в порядке, дальше будем смотреть по самочувствию Доменико», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Гаяне Аракелян.
Счёт открыл Джордан Ларссон на 52-й минуте матча, реализовав пенальти. На 69-й минуте Эсекьель Понсе, после скидки Александра Соболева головой во вратарскую, переправил мяч в ворота, забив второй мяч.
В 1-м туре «Спартак» на своём поле сыграл вничью с «Сочи» (2:2), «Ахмат» на выезде поделил очки с «Арсеналом» (0:0).
- 14 августа 2020
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