Газизов: Тедеско с утра почувствовал себя не очень хорошо, решили не рисковать

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал, почему главный тренер команды Доменико Тедеско пропустил игру второго тура РПЛ с «Ахматом» (2:0).

«Тедеско с утра почувствовал себя не очень хорошо. И мы, учитывая ситуацию в стране и в мире, решили, что лучше не рисковать. Завтра команда в полном составе пройдёт тест на коронавирус. Если всё будет в порядке, дальше будем смотреть по самочувствию Доменико», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Гаяне Аракелян.

Счёт открыл Джордан Ларссон на 52-й минуте матча, реализовав пенальти. На 69-й минуте Эсекьель Понсе, после скидки Александра Соболева головой во вратарскую, переправил мяч в ворота, забив второй мяч.



В 1-м туре «Спартак» на своём поле сыграл вничью с «Сочи» (2:2), «Ахмат» на выезде поделил очки с «Арсеналом» (0:0).