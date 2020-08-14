Газизов: все решения судьи сегодня были верными, а Казарцев пусть Казарцевым останется

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов подвёл итоги матча второго тура РПЛ с «Ахматом» (2:0).
«Видно, что команда меняется, что она не концентрируется на тех вещах, которые против команды. Это говорит о том, что есть характер.
Два не засчитанных гола и всё равно продолжать гнуть свою линию — это дорого стоит. Поздравляю болельщиков, потому что это их победа, они её долго ждали и заслужили. Самый главный фактор — болельщики, потому что они поддерживают и это движет команду вперёд.
Я думаю, что все решения судьи были верными. Пусть смотрят специалисты и скажут. У меня была возможность смотреть, поэтому я видел, что была рука.
Давайте концентрироваться на победе. Казарцев пусть Казарцевым останется», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Гаяне Аракелян.
- 14 августа 2020
-
23:49
-
23:40
-
23:34
-
23:31
-
23:25
-
23:23
-
23:18
-
23:12
-
23:04
-
22:57
-
22:56
-
22:49
-
22:43
-
22:43
-
22:32
-
22:14
-
22:13
-
22:05
-
22:02
-
21:57
-
21:52
-
21:43
-
21:39
-
21:34
-
21:29
-
21:19
-
21:00
-
20:57
-
20:55
-
20:41
-
20:37
-
20:35
-
20:33
-
20:24
-
20:18