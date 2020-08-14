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Газизов: все решения судьи сегодня были верными, а Казарцев пусть Казарцевым останется

Газизов: все решения судьи сегодня были верными, а Казарцев пусть Казарцевым останется
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов подвёл итоги матча второго тура РПЛ с «Ахматом» (2:0).

«Видно, что команда меняется, что она не концентрируется на тех вещах, которые против команды. Это говорит о том, что есть характер.

Два не засчитанных гола и всё равно продолжать гнуть свою линию — это дорого стоит. Поздравляю болельщиков, потому что это их победа, они её долго ждали и заслужили. Самый главный фактор — болельщики, потому что они поддерживают и это движет команду вперёд.

Я думаю, что все решения судьи были верными. Пусть смотрят специалисты и скажут. У меня была возможность смотреть, поэтому я видел, что была рука.

Давайте концентрироваться на победе. Казарцев пусть Казарцевым останется», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Гаяне Аракелян.

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