Газизов рассказал, за кого он будет болеть в матче «Уфа» — «Спартак»

Генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов ответил на вопрос, за кого он будет болеть в матче третьего тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» — «Спартак».
«Я за «Спартак». Я работаю в «Спартаке», и нам надо добиваться результатов. «Уфа» в моем сердце, и это навсегда», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Гаяне Аракелян.
Встреча команд состоится 19 августа в Уфе. Начало — в 16:00 мск.
Напомним, до прихода в «Спартак» Газизов долгое время занимал аналогичную должность в «Уфе».
Матч 2-го тура с «Ахматом» завершился победой москвичей (2:0). Счёт открыл Джордан Ларссон на 52-й минуте матча, реализовав пенальти. На 69-й минуте Эсекьель Понсе, после скидки Александра Соболева головой во вратарскую, переправил мяч в ворота, забив второй мяч.
- 14 августа 2020
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