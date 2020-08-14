Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Барселона» впервые в истории пропустила четыре гола в первом тайме матча Лиги чемпионов

«Барселона» впервые в истории пропустила четыре гола в первом тайме матча Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

После первого тайма матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» проигрывает «Баварии» со счётом 1:4. В составе мюнхенцев дубль оформил Томас Мюллер, ещё по голу забили Серж Гнабри и Иван Перишич.

Впервые в своей истории «Барселона» пропустила четыре мяча за первый тайм во встрече Лиги чемпионов, сообщает Opta.

Встреча 1/4 финала Лиги чемпионов проходит на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Дамиром Скоминой (Словения). Ему помогают ассистенты Юре Прапротник и Роберт Вукан (оба — Словения). Резервный арбитр — Артур Соареш Диаш (Португалия).

В 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» прошла «Наполи» в двухматчевом противостоянии (1:1, 3:1), а «Бавария» дважды обыграла «Челси» (3:0, 4:1). Победитель пары «Барселона» – «Бавария» сыграет в полуфинале турнира с победителем пары «Манчестер Сити» — «Лион».

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020